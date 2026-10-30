Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο ευχαρίστησε την Πέμπτη την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που άνοιξε την “πόρτα της ελευθερίας” στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς χάρη στο όραμά τους, το θάρρος τους και τη δράση τους στις 3 Ιανουαρίου, άνοιξε αυτή η πόρτα της ελευθερίας”, δήλωσε η Ματσάδο στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή της στη Βενεζουέλα την Κυριακή.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, η οποία επέστρεψε έπειτα από δέκα μήνες εξορίας, δήλωσε επίσης ότι “γύρισε για να κινητοποιήσει την κοινωνία” ενόψει νέων προεδρικών εκλογών.

“Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρότεινε μια αλληλουχία βημάτων για να προχωρήσουμε προς μια δημοκρατική μετάβαση, η οποία ορίζει σαφώς τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών το 2027”, πρόσθεσε.

Παράλληλα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης αμφισβήτησε τη διαφάνεια της πετρελαϊκής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Αύγουστο μεταξύ της προσωρινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

“Η συμφωνία αυτή δεν αντικατοπτρίζει τα επίπεδα διαφάνειας που θέλει η κοινωνία της Βενεζουέλας”, είπε.

Η συμφωνία παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τη διαχείριση κοιτασμάτων που αντιπροσωπεύουν περίπου 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή το 20% των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας. Δεν δημοσιοποιήθηκε επίσημα, αλλά υπήρξαν διαρροές από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πριν από λίγες εβδομάδες.

Τη συμφωνία διαχειρίζεται η εταιρία North American Blue Energy Partners (Nabep), της οποίας ηγείται ο δισεκατομμυριούχος Αλεχάντρο Μπετανκούρ, που εμπλέκεται σε φερόμενες αδιαφανείς υποθέσεις κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του Ούγκο Τσάβες (1999-2013) και του Νικολάς Μαδούρο (2013-2026).

“Το πρόσωπο αυτό αποτελεί αντικείμενο ερευνών για πολύ σοβαρούς λόγους και αδικήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου”, δήλωσε η Ματσάδο αναφερόμενη στον πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο της Nabep.

Ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ τελεί υπό έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογική απάτη στην Ισπανία, όπως και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελβετία. Στη Βενεζουέλα, τελούσε επίσης υπό έρευνα για υπεξαίρεση κεφαλαίων.