Η Έβερτον επικράτησε με 3-1 της Νιούκαστλ, εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Carabao Cup και στους «8» θα αντιμετωπίσει τη Φλίτγουντ, η οποία απέκλεισε την Άρσεναλ.

Η Νιούκαστλ μπήκε δυνατά και απείλησε στο 12ο λεπτό, όταν ο Μπαρνς έπιασε κεφαλιά, αλλά ο Πίκφορντ απέκρουσε. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν τον έλεγχο του αγώνα.

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