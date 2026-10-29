Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ισπανία μετά τη δραματική επιβεβαίωση ότι η πρώην υπουργός Εργασίας, Φατίμα Μπάνιεθ, συγκαταλέγεται στους 69 νεκρούς του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην επαρχία του Τολέδο.

Την τραγική είδηση του θανάτου της, η οποία υπήρξε και στενή προσωπική φίλη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε επίσημα εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP).

Οι ώρες αγωνίας και το τραγικό τέλος

Η Φατίμα Μπάνιεθ επέβαινε στο τρένο της εταιρείας Iryo που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου 2026. Για πολλές ώρες μετά τη σύγκρουση η τύχη της αγνοούνταν, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί της είχε αποβεί άκαρπη, παρατείνοντας την αγωνία των οικείων της και του πολιτικού κόσμου.

Τελικά, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, όταν ταυτοποιήθηκε η σορός της ανάμεσα στους δεκάδες αδικοχαμένους επιβάτες. Η πρώην υπουργός θα συμπλήρωνε τα 60 της χρόνια στις 6 Ιανουαρίου.

H πολιτικη σταδιοδρομία της Μπάνιεθ

Η εκλιπούσα υπήρξε μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές των κυβερνήσεων του Μαριάνο Ραχόι. Τα πρώτα της βήματα στην πολιτική έγιναν στο Λαϊκό Κόμμα της Ανδαλουσίας, ενώ το 2000 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην περιφέρεια της Ουέλβα, στην ιστορική εκλογική αναμέτρηση που χάρισε στον Χοσέ Μαρία Αθνάρ την πρώτη του απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σταδιακά αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της οικονομικής πολιτικής της παράταξης, αναλαμβάνοντας εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα προϋπολογισμού και συντονίστρια του οικονομικού τομέα.

Η κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας της ήρθε τον Δεκέμβριο του 2011, όταν ο Μαριάνο Ραχόι της εμπιστεύτηκε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε μία από τις πιο κρίσιμες και επώδυνες οικονομικές περιόδους για τη σύγχρονη Ισπανία, η Μπάνιεθ διαχειρίστηκε μείζονες μεταρρυθμίσεις και παρέμεινε στον υπουργικό θώκο μέχρι τον Ιούνιο του 2018, όταν η κυβέρνηση Ραχόι ανετράπη κατόπιν της πρότασης δυσπιστίας που ανέδειξε πρωθυπουργό τον Πέδρο Σάντσεθ.

Εθνικό πένθος

Βρισκόμενος στον τόπο της τραγωδίας στο Τολέδο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους, εκφράζοντας τη βαθιά συντριβή της χώρας. Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ολόκληρο το έθνος θρηνεί και δεσμεύτηκε κατηγορηματικά για την άμεση και σε βάθος διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, τονίζοντας πως οι έρευνες θα φτάσουν μέχρι τέλους, ώστε αν υπήρξε αμέλεια να αποκαλυφθεί και αν διαπιστωθούν αστοχίες στο σύστημα να υπάρξει αποφασιστική δράση.