Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Action Τώρα», όπου μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον σοβαρό τραυματισμό του από έκρηξη κροτίδας, αλλά και για τη μεγάλη του επιστροφή στις μουσικές εμφανίσεις.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου αναφέρθηκε στις επεμβάσεις που χρειάστηκε να υποβληθεί, αποκαλύπτοντας πως, παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει, η όρασή του στο δεξί μάτι παραμένει σημαντικά περιορισμένη.

«Έπιασα ξανά το κλαρίνο στα χέρια μου στις 21 Μαρτίου, αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι επεμβάσεις. Μέσα σε έντεκα μήνες έκανα συνολικά επτά χειρουργεία, πέντε στο χέρι και δύο στο μάτι. Το μάτι έχει αποκατασταθεί ανατομικά, όμως η όρασή μου έχει φτάσει περίπου στο 15%. Παρ’ όλα αυτά, νιώθω ευγνώμων γιατί, με πίστη και πολλή προσπάθεια, έχω επιστρέψει σχεδόν στο επίπεδο που βρισκόμουν πριν από το ατύχημα», ανέφερε.

Ο μουσικός εξήγησε ότι, παρά την απώλεια δύο δαχτύλων, έχει καταφέρει να παίζει ξανά σχεδόν όπως παλαιότερα, κάτι που θεωρεί προσωπική νίκη.

Govastiletto.gr – Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο σε γάμο, έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του