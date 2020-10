Θετικός στον κορωνοϊό ο Τρύφωνας Σαμαράς

Με Covid-19 διαγνώστηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Δυστυχώς σήμερα έμαθα ότι είμαι και εγώ θετικός στον covid. Είναι πολύ εύκολο να κολλήσεις. Αισθάνομαι καλά τώρα, είχα λίγο πυρετό αλλά όλα καλά. Σας αγαπώ, καλό βράδυ», ήταν το μήνυμα του γνωστού κομμωτή στο Instagram.

Δείτε το βίντεο της ανακοίνωσης του Τρύφωνα Σαμαρά:

Τις προηγούμενες ημέρες, στην παραγωγή της εκπομπής Just the 2 of Us, στην οποία συμμετέχει ο Τρύφωνας Σαμαράς, εντοπίστηκαν ακόμα δύο θετικά κρούσματα Covid-19 και εξαιτίας αυτών δεν θα πραγματοποιηθεί το live του Σαββάτου.