Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγινε 34 χρονών και κάνει τον απολογισμό της

Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία έγινε 34 ετών και θέλησε να κάνει τον απολογισμό της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο και έγραψε:

«When someone asks how it feels to be one year older…Πέρα από την πλάκα πάντως όσο μεγαλώνω επιβεβαιώνω πως ενώ ο χρόνος είναι απόλυτος και αμείλικτος, η αίσθηση του χρόνου είναι απολύτως υποκειμενική! Και ως μεγαλύτερη απ’ όσο έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου ως τώρα (!) σας προτείνω να γεμίσετε τα χρόνια σας με στιγμές που σας συγκινούν, σας προκαλούν, σας δοκιμάζουν, σας διευρύνουν!

Αγκαλιάστε τα θέλω σας, κυνηγήστε τα όνειρα σας, υιοθετείστε ένα αδέσποτο, προσφέρετε βοήθεια σε κάποιον που το έχει ανάγκη, κάντε παιδιά, πείτε “σ’ αγαπώ” χωρίς να περιμένετε απαραίτητα το “κι εγώ” ή “ευχαριστώ” και “συγγνώμη” χωρίς να σας το έχουν ζητήσει. Ζήστε χωρίς φόβο και με πολύ πάθος και θα νιώθετε ευτυχισμένοι για την κάθε μέρα που περνά! Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές! Να με χαίρεστε, να σας χαίρομαι και να χαιρόμαστε… έτσι γενικά!».

Πηγή: govastileto.gr