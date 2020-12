Η Stephanie Winston Wolkoff βρέθηκε δίπλα στη Melania Trump ως σύμβουλός της κατά τις πρώτες ημέρες της εποχής της στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η Wolkoff αποχώρησε και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady».

