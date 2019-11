Η πρώτη εμφάνιση της Δούκισσας Νομικού μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Δούκισσα Νομικού πριν από δύο μήνες περίπου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με το Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Η όμορφη παρουσιάστρια και μοντέλο από ότι φαίνεται επανήλθε μετά τη γέννα αμέσως στα κιλά της καθώς ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού YOU την απαθανάτισε σε πρόσφατη έξοδο της στην Κηφισιά με τον σύζυγό της.

Η παρουσιάστρια και Σταρ Ελλάς 2007 συνεχίζει τις επαγγελματικές φωτογραφίσεις, ωστόσο μετά το «So you think you can dance» έχει αποφασίσει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση προκειμένου να είναι δίπλα στα παιδιά της, Σάββα και Αναστασία, και αυτό φαίνεται να είναι το μοναδικό εμπόδιο για την επιστροφή της στα δρώμενα.

