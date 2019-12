Υπέρλαμπρη η Mαριάννα Λάτση στον γάμο της κόρης του Καίσαρη

Στον φαντασμαγορικό γάμο της κόρης του γνωστού κοσμηματοπώλη Κώστα Καίσαρη, Αναστασίας με τον Βέλγο επιχειρηματία Thomas Persy το παρών έδωσαν αρκετοί celebrities και επιχειρηματίες. Ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους ήταν και η Mαριάννα Λάτση, η οποία για άλλη μια φορά κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Η Μαριάννα Λάτση εμπιστεύτηκε τον σχεδιαστή Vrettos Vrettakos και φόρεσε μια custome made cuture δημιουργία του με 250 χιλιάδες πέτρες Swarovski. Το μάξι μεταξωτό φόρεμα αναδείκνυε μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο την εκπληκτική της σιλουέτα.

«Such a great #honour mrs Marianna Latsi in custommade @vrettosvrettakos_ #crystal couture with 250,000 @swarovskiforprofessionals #crystals on silk tulle decorated with #dazzlingglow #silvermirror crystals» έγραψε ο σχεδιαστής κάτω από τη φωτογραφία με την πραγματικά εκθαμβωτική εμφάνιση της Μαριάννας Λάτση.

