Το βράδυ της Παρασκευής παρακολουθήσαμε τον ημιτελικό του «Just the two of us» και στο τέλος της βραδιάς είδαμε ποια ζευγάρια δεν κατάφεραν να περάσουν στον τελικό αλλά και εκείνα που θα διαγωνιστούν για να σηκώσουν το τρόπαιο του νικητή.

Περισσότερα στο govastileto.gr