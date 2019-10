Kim Kardashian: Η αποκάλυψη για το όνομα του γιου της «Psalm»

Η Kim Kardashian και ο Kanye West είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ξένης showbiz.

Πριν από λίγους μήνες η οικογένεια West υποδέχτηκε το τέταρτο μέλος της, ένα αγοράκι, που ήρθε στη ζωή μέσω παρένθετης μητέρας.

Μετά τη γέννηση του μικρού, το ζευγάρι τήρησε την «παράδοση» να δίνει περίεργα ονόματα στα παιδιά του. Η Αμερικανίδα τηλεπερσόνα, με μια ανάρτησή της στο Twitter τον περασμένο Μάιο που αφορούσε σε μια συνομιλία με τον σύζυγό της, αποκάλυψε ότι ο γιος της ονομάζεται Psalm (Ψαλμός) και προκάλεσε σάλο.

Η Kim αποφάσισε να μοιραστεί την πηγή έμπνευσής της μέσα από το νέο επεισόδιο του Keeping Up with the Kardashians το οποίο είναι αφιερωμένο και στην γέννηση του μωρού μέσω παρένθετης μητέρας.



«Το όνομά του επρόκειτο να είναι Ye, αλλά στον Kanye δεν άρεσε το Ye, γιατί δεν σημαίνει τίποτα», λέει η τηλεπερσόνα και προσθέτει «Ψάξαμε κάθε όνομα στη Βίβλο το οποίο να ξεκινάει με το Ye και το μόνο όνομα που βρήκαμε ήταν το Yehezkel, τότε πήρε τηλέφωνο η Kylie και είπε ότι το όνομα Psalm και το όνομα Saint ταιριάζουν πολύ μαζί».

Τα αμερικανικά ΜΜΕ διευκρινίζουν ότι στο Psalm το πρώτο γράμμα P δεν προφέρεται και σημαίνει ύμνος, ιερά ωδή.

Η τηλεπερσόνα όμως μίλησε και για το γεγονός ότι δεν πρόκειται να κάνει άλλα παιδιά. «Η παρένθετη μητέρα μας είναι τόσο υπέροχη. Είχε την πιο εύκολη γέννα. Κυριολεκτικά έσπρωξε ίσως μόνο μια φορά. Η Kourtney και ο Kanye ήταν στο δωμάτιο μαζί μου. Αισθάνομαι τόσο πλήρης. Ειλικρινά νιώθω ότι τα τέσσερα παιδιά είναι ο τέλειος αριθμός για μένα. Νιώθω τόσο πλήρης με τον καλύτερο τρόπο, αλλά αυτό για μένα έχει ολοκληρωθεί».

