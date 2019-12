Ο Νίκος Κοκλώνης για το Just the 2 of Us: «Έχει μια δυναμική που λείπει από την τηλεόραση»

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα για το χριστουγεννιάτικο Celebrity Travel, o Νίκος Κοκλώνης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό People και μίλησε μεταξύ άλλων για το «Just the 2 of Us», το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει στο Open στις αρχές του 2020.

Η πρώτη φορά που βγήκε στον αέρα το Just the 2 of Us ήταν το 2010 από τη συχνότητα του Mega, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη. Τέσσερα χρόνια μετά, το κανάλι παρουσίασε τον δεύτερο κύκλο του show, με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο τιμόνι της παρουσίασης. Το σόου επιστρέφει τηλεοπτικά και ο Νίκος Κοκλώνης θα είναι ο παρουσιαστής.

Το σόου είναι μουσικό, με ένα πολύ ξεχωριστό κόνσεπτ που συνδέει celebrities από πολλούς χώρους. Κάθε ζευγάρι παικτών αποτελείται από έναν επαγγελματία τραγουδιστή και έναν celebrity και το challenge είναι κάθε εβδομάδα να ετοιμάσουν το ντουέτο με το οποίο θα διαγωνιστούν. Τα ντουέτα βαθμολογούνται από την κριτική επιτροπή με βαθμό από το 1 έως το 10 για την παρουσίαση του κομματιού τους, ενώ δέχονται και θετικές ψήφους από το τηλεοπτικό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου. Κάθε εβδομάδα, το ζευγάρι με τη χαμηλότερη βαθμολογία αποχωρεί από το παιχνίδι.

«Μου άρεσε πολύ όταν το έβλεπα στην τηλεόραση. Είναι ένα πολύ δυναμικό σόου, στο οποίο βλέπεις celebrities σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τους έχεις συνηθίσει, είναι διασκεδαστικό και πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει το στοιχείο της έκπληξης. Το Just the 2 of Us έχει μια δυναμική που λείπει από την τηλεόραση αυτή την εποχή, οπότε περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσουμε. Σε αυτό τον κύκλο θα διαγωνιστούν δεκατρία ζευγάρια, με τέσσερις κριτές στην επιτροπή μας» εξηγεί.

Τα ρεπορτάζ που θέλουν την Άντζελα Δημητρίου και τον Βασίλη Καρρά να βρίσκονται στην κριτική επιτροπή, ενώ ήδη φημολογείται πως έχουν δεχτεί πρόταση να συμμετέχουν η Ελένη Χατζίδου με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, αλλά και η Χριστίνα Παππά. «Τα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής δεν τα επιλέγει ο παρουσιαστής, αλλά το κανάλι, που κοιτάει όχι μόνο την επαγγελματική υπόσταση του καθενός, αλλά και τη χημεία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους. Για τη μόνη που μπορώ να σου πω με σιγουριά πως θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή είναι η Άντζελα Δημητρίου. Την Άντζελα την πρότεινα εγώ για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς έχει μια μεγάλη πορεία στον χώρο του τραγουδιού και θεωρώ πως ύστερα από σαράντα χρόνια καριέρας είναι ένα εξαιρετικά δυνατό πρόσωπο για την κριτική επιτροπή. Στο backstage θα είναι η Βίκυ Κάβουρα και ως παίκτες ξέρω πως είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν η Χριστίνα Παππά και ο Τρύφωνας Σαμαράς» δηλώνει.

Πηγή: govastileto.gr