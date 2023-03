Oscars 2023: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των stars στο σαμπανιζέ χαλί

Ολοκληρώθηκε η 95η τελετή των βραβείων Oscar με οικοδεσπότη τον Jimmy Kimmel, που ανέλαβε για τρίτη φορά να συντονίσει την πιο διάσημη τελετή απονομής.

Η ταινία «Τα πάντα όλα» (Everything Everywhere All At Once) σάρωσε στην φαντασμαγορική βραδιά, κερδίζοντας στις 7 από τις 11 κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά από 62 χρόνια, το κόκκινο χαλί έγινε σαμπανιζέ και πάνω σε αυτό περπάτησαν οι λαμπεροί καλεσμένοι και υποψήφιοι της λαμπερής τελετής

Το μαύρο, το λευκό και τα έντονα χρώματα κυριαρχούσαν στη μία νέα εμφάνιση μετά την άλλη.

