Πολ Καραφώτης: Ο Έλληνας εραστής της Demi Moore μιλά για την αξέχαστη νύχτα που έζησαν!

Η Demi Moore στην αυτοβιογραφία της «Inside Out» έκανε λόγο για μια παράνομη σχέση με έναν ηθοποιό, χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες. Ο Πολ Καραφώτης είναι τελικά ο Έλληνας ηθοποιός που ξετρέλανε την διάσημη ηθοποιό. Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala, μιλώντας για την αξέχαστη νύχτα που έζησε μαζί με την γοητευτική ηθοποιό.

Υποδύθηκες το αγόρι της Demi Moore στην ταινία «Choices». Τι σε έκανε να αποκαλύψεις την ερωτική περιπέτεια που είχες μαζί της; Η ίδια αναφέρει γεγονότα, αλλά όχι ονόματα.

Ήταν απίστευτα γοητευτική, με φοβερή φωνή, φυσικό παίξιμο, είχε αυτή την ιδιαίτερη ενέργεια της μελλοντικής σταρ. Ήμασταν σε μια ηλικία που δεν υπήρχε κάποιος να μας υπαγορεύει πως θα φερθούμε. Ήταν μόλις 21. Φυσικά και την ήθελα. Τα όσα έγιναν αποτελούν πια μια παλιά χολιγουντιανή ιστορία με πάθος, απερισκεψία, διασκέδαση… Για να είμαι ειλικρινής θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι δεν περίμενα να γίνει τόσο επίμονη. Ενώ ήμουν εξοντωμένος μετά από 18 ώρες γυρισμάτων, με πήρε τηλέφωνο και επέμενε να έρθει στο σπίτι από την έξοδο κινδύνου που συνδεόταν με την κουζίνα του σπιτιού μου, ώστε να μην την δει κανείς.

Της έλεγα ότι είμαι κουρασμένος αλλά αυτή επέμενε. Μετά σκέφτηκα ότι αυτή η νύχτα θα μπορούσε να αποτελέσει γι’ αυτήν έναν ωραίο επίλογο στο μπάτσελόρ της, λίγες ώρες πριν τον γάμο της. Την επόμενη ημέρα θα επέστρεφε στον σύζυγό της σαν καθωσπρέπει καθολικό κορίτσι. Τελικά άφησα το παράθυρο ανοιχτό και όλα έγιναν όπως το τραγούδι των Beatles «She Came in Throuugh the Bathroom Window». Μόνο που η Demi μπήκε από το παράθυρο της κουζίνας με ένα μπουκάλι Dom Perignon στο χέρι. Είχε υπέροχο άγγιγμα.

Ήταν σχέση της μιας νύχτας ή κάτι παραπάνω;

Η σχέση μας ξεκίνησε στα γυρίσματα το φθινόπωρο του ’80. Μεταξύ δύο συμπρωταγωνιστών αυτό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Τελευταία φορά που την είδα ήταν στο Σάντα Μόνικα το 1988. Είχαμε μια τυπική συνομιλία και τίποτα παραπάνω.

Υπήρξαν αντιδράσεις από πλευράς της μετά από αυτή την αποκάλυψη;

Όχι, με την έννοια ότι ήταν μια ιστορία που ήξεραν όλοι στο Χόλιγουντ. Παρότι πλέον είναι μια μεγάλη σταρ, το περιστατικό είναι κάτι που η ίδια επέλεξε να συμπεριλάβει στην αυτοβιογραφία της.

Στην ταινία «Choices» ο Πολ υποδυόταν τον βιολονίστα και για τις ανάγκες ταινίας έμαθε να παίζει βιολί με το δεξί χέρι παρότι αριστερόχειρας. Στα γυρίσματα αυτός και η Demi Moore ανάπτυξαν κάτι παραπάνω από τη φιλία.

