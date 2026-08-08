Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του για τα 22 χρόνια από τον θάνατό του

Πατέρας και γιος ποζάρουν ανέμελοι και χαμογελαστοί σε καλοκαιρινές διακοπές τους στο Ναύπλιο και ο γιος των δύο κορυφαίων Ελλήνων ηθοποιών μοιράστηκε μερικά λόγια για τον διάσημο πατέρα του στη λεζάντα της συγκινητικής ανάρτησής του: «Πατέρα μου, πέρασαν κιόλας 22 χρόνια από τότε που έφυγες… Κι όμως, κάθε φορά που γυρίζω πίσω, θυμάμαι όλες εκείνες τις όμορφες, ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Στιγμές σαν κι αυτή, που ο χρόνος δεν κατάφερε ποτέ να μου πάρει».

Και συνέχισε τον συγκινητικό του λόγο: «Μου λείπεις πολύ. Και όσο περνούν τα χρόνια, ένα πράγμα μένει ίδιο: η αγάπη μου για σένα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

Ήταν 8 Αυγούστου του 2004 όταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, στην κατοικία του στην Ερμιόνη.

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