Η Ελένη Φουρέιρα έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Η ποπ σταρ πραγματοποιεί αυτό το διάστημα εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εκμεταλλεύτηκε λίγο χρόνο χαλάρωσης και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες δίπλα στην πισίνα. Φορώντας το μαγιό της και απολαμβάνοντας τον καλοκαιρινό ήλιο, πόζαρε με ανεπιτήδευτη διάθεση, κερδίζοντας για μια ακόμη φορά τα κολακευτικά σχόλια των ακολούθων της.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους τόσο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση, όσο και για τη θετική της ενέργεια.

Η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, ενώ βρίσκει παράλληλα χρόνο να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης, τις οποίες δεν διστάζει να μοιράζεται με το κοινό της μέσα από τα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

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