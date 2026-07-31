Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της μοιράστηκε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ανήμερα των γενεθλίων της, ανακοινώνοντας πως κρατά πλέον στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Η δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια του Survivor δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο μαζί με τον νεογέννητο γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη.

Ο μικρός ήρθε στον κόσμο πρόωρα στις 26 Μαΐου (στην 31η εβδομάδα της κύησης), με την ίδια να αποκαλύπτει πως ολοκλήρωσε τον φυσιολογικό τοκετό μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Η ανάρτησή της

«Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου… είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο Δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν…

Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός… αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής.

Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο Πολύτιμο… Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου! Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά… στην Καρδιά, στην Πίστη και στην Θετική μας σκέψη.

Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν… και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα.

Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο Δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ.

Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου.» έγραψε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι στην ανάρτησή της.

Την πρόωρη έλευση του γιου της επέλεξε να κρατήσει κρυφή η Ελίζαμπεθ Ελέτσι για όσο διάστημα ο μικρός χρειαζόταν νοσηλεία. Αφού αφήσαν πίσω τους αυτή την απαιτητική δοκιμασία, η δημοσιογράφος παρουσίασε το «μικρό της θαύμα» ανήμερα των γενεθλίων της, δηλώνοντας συγκινημένη πως πρόκειται για το πολυτιμότερο δώρο της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Elechi Lemonidou (@elizabethelechi_)

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