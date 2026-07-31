Στην Μύκονο για περίπου μια εβδομάδα βρέθηκε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη όπου πέρασε μερικές από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους κολλητούς της φίλους. Οι διακοπές της είχαν, διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, βόλτες με σκάφος αλλά και βουτιές σε κοσμικές παραλίες του νησιού.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στα γραφικά Ματογιάννια να κάνει τις βόλτες της και να μαγνητίζει τα βλέμματα με τις «καυτές» εμφανίσεις της που αναδείκνυαν το καλογυμνασμένο σώμα της.

Μια από τις ημέρες που έμεινε στο νησί, η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε και το Nammos μαζί με την παρέα της, όπου απόλαυσε τα κρυστάλλινα νερά. Φορώντας ένα ολόσωμα μαύρο μαγιό της εταιρίας ρούχων της, για ακόμα μια φορά τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της.

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