Η Πηνελόπη Πλάκα επέλεξε να ζήσει μια διαφορετική καλοκαιρινή εμπειρία, κάνοντας ράφτινγκ στον ποταμό Λάδωνα και μοιράζοντας στιγμιότυπα από την εξόρμησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της αναφέρθηκε στην ιστορία και τη φυσική ομορφιά του Λάδωνα, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν τόπος όπου κυνηγούσε η θεά Άρτεμις, ενώ ο περιηγητής Παυσανίας τον είχε χαρακτηρίσει ως τον ομορφότερο ποταμό της Ελλάδας.

Η ίδια περιέγραψε τη διαδρομή ανάμεσα στα καταπράσινα τοπία και τα δροσερά νερά, τονίζοντας πως οι χιλιάδες λιβελούλες που πετούσαν γύρω από το ποτάμι δημιουργούσαν την αίσθηση ότι ο χρόνος είχε σταματήσει.

Με χιουμοριστική διάθεση, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους συνοδούς της δραστηριότητας, γράφοντας πως ο Γιώργος και ο Μενέλαος δεν προσφέρουν μόνο μια αξέχαστη εμπειρία ράφτινγκ, αλλά καταφέρνουν μέχρι το τέλος της διαδρομής να κάνουν όλη την παρέα να τραγουδά παιδικά τραγούδια κατασκήνωσης.

View this post on Instagram A post shared by 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐥𝐨𝐩𝐢 𝐏𝐥𝐚𝐤𝐚 (@pinelopiplaka)

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