Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης από τον Πεπ Γκουαρντιόλα… Ο Καταλανός τεχνικός φιλοξένησε 28 παιδιά από την Παλαιστίνη στην ετήσια θερινή κατασκήνωση που διοργανώνει μέσω του Ιδρύματος Guardiola Sala, προσφέροντάς τους λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς και δημιουργικής απασχόλησης μακριά από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν στην χώρα τους.

Η έκτη διοργάνωση της κατασκήνωσης πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Condes del Pallars, στην περιοχή Ριάλπ της επαρχίας Λέιδα, στην Καταλονία. Τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τον ίδιο τον Γκουαρντιόλα, ο οποίος πέρασε χρόνο μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr