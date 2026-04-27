Φαίη Σκορδά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά, xρόνια μετά το χωρισμό της από τον Γιώργο Λιάγκα, και μετά από μια σχέση που οδηγήθηκε στο χωρισμό, βρήκε τον απόλυτο έρωτα στα μάτια του Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Οι δυο τους είναι μαζί πάνω από δύο χρόνια και ετοιμάζουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, το γάμο.

Το ζευγάρι πρόκειται να ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης μέσα στο επόμενο διάστημα και οι ετοιμασίες για τη μεγάλη ημέρα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη είδηση, που η ίδια η παρουσιάστρια έχει επιβεβαιώσει έμμεσα, ωστόσο είναι κάτι που δεν θέλει να συζητάει. Βέβαια, καθημερινά δέχεται τα πειράγματα των συνεργατών της με χαμόγελο.

Μάλιστα, το Πάσχα η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον τόπο καταγωγής της, το Κιλκίς ώστε να γνωρίσει την οικογένειά της πριν παντρευτούν με πολιτικό γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Εκτός του ότι η παρουσιάστρια δεν θέλει να απασχολεί με τα προσωπικά της, ο αρχιτέκτονας δεν είναι πρόσωπο της showbiz και δεν επιθυμεί να γίνει.

Μπορεί η παρουσιάστρια να μη μιλάει δημόσια για το μέλλοντα σύζυγό της, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τον κρύβει. Επιθυμούν πιο ήσυχα μέρη για τις εξόδους τους. Όμως, πρόσφατα στάθηκαν… άτυχοι, καθώς τους κατέγραψαν σε έξοδό τους σε στέκι στη νέα αγορά του Παλαιού ψυχικού. Η Φαίη Σκορδά ντυμένη casual και ο αγαπημένος της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης απόλαυσαν την έξοδό τους με φίλους.

govastiletto.gr – Φαίη Σκορδά: Η ατάκα του συνεργάτη της, Χρήστου Βέργαδου για τον γάμο της – «Φτιάχνω και τούρτες γάμου»

Πηγή φωτογραφίας: nassosblog.gr