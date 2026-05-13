Σε μια ακόμα κοινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Φαίη Σκορδά και τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, λίγο πριν κάνουν το επόμενο επίσημο βήμα στη σχέση τους. Η δημοφιλής παρουσιάστρια και ο γνωστός αρχιτέκτονας βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μεγάλη συναυλία των Metallica.

Το περιοδικό «ΟΚ!» εντόπισε το ζευγάρι στη VIP είσοδο του σταδίου, με το σχετικό στιγμιότυπο να κοσμεί το νέο του εξώφυλλο. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έκανε τη διαφορά υιοθετώντας ένα άκρως casual στυλ, πολύ πιο χαλαρό από την κομψή επίσημη εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα στο gala για τα 30 χρόνια του «Make-A-Wish».

Η Φαίη Σκορδά είχε κάνει αναφορά στη συναυλία των Metallica, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της παρουσιάστριας με τον αρχιτέκτονα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα όμορφη φάση, καθώς το ζευγάρι –που μετρά περίπου πέντε χρόνια σχέσης έχει αποφασίσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, σχεδιάζοντας τον γάμο τους σε στενό κύκλο.

Ο γάμος αναμένεται το επόμενο διάστημα, ενώ το καλοκαίρι που και οι δυο θα έχουν ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα, από άποψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.

«Εγώ δεν απασχολώ. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε κρύβω κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ευχαριστώ μόνο για τα καλά λόγια και τις ευχές» είχε δηλώσει η παρουσιάστρια.

