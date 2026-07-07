Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση προχώρησαν σε ένα νέο κοινό επιχειρηματικό βήμα, ανοίγοντας το δικό τους all day στέκι στη Σκιάθο, το νησί όπου έχουν επιλέξει να ζουν μόνιμα μαζί με την κόρη τους.

Το ζευγάρι έχει εγκατασταθεί στο νησί των Σποράδων, επιθυμώντας να μεγαλώσει την μικρή Ουρανία Μαρία σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κοντά στη φύση.

Όπως έχει αναφέρει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, η απόφαση αυτή ήταν συνειδητή, καθώς θεωρεί πως οι συνθήκες ζωής στη Σκιάθο είναι ιδανικές για την οικογένειά τους.

Το νέο τους κατάστημα, με την ονομασία Gardenia, βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδιά και λειτουργεί ως all day χώρος, προσφέροντας brunch από τις πρωινές ώρες, ενώ συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι αργά το βράδυ, με ποτά και κοκτέιλ.

Τα επίσημα εγκαίνια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική ζωή του ζευγαριού.

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