Η Dara έδειξε τον ενθουσιασμό της για την ελληνική μουσική, καθώς διασκέδασε σε εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φετινή νικήτρια της Eurovision, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το τραγούδι «Bangaranga», μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, φαίνεται να χορεύει με κέφι τις «Καμπάνες», μία από τις πρόσφατες επιτυχίες του Έλληνα καλλιτέχνη.

Στο viral απόσπασμα, η Dara φαίνεται να χοροπηδά στον ρυθμό του τραγουδιού, να χαμογελά και να κοιτάζει την κάμερα, συμμετέχοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα, μαζί με το υπόλοιπο κοινό.

Η αυθόρμητη αντίδρασή της εντυπωσίασε τους θαυμαστές της και το βίντεο άρχισε να διαδίδεται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Συνάντηση με τη Dara στη Νέα Υόρκη