Την δική της εκδοχή απέναντι στις κατηγορίες για την υπόθεση δηλητηρίασης εννέα ατόμων στο Περιστέρι δίνει η εμπλεκόμενη επιχείρηση εστίασης, μετά την είδηση ότι συνάνθρωποί μας κατέληξαν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα ύστερα από γεύμα στο κατάστημα.

Ενώ τα εννέα θύματα νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με επιβεβαιωμένη σαλμονέλα ύστερα από κατανάλωση φαγητού από το κατάστημα, η διεύθυνση της επιχείρησης ανακοίνωσε πως από μια πρώτη εργαστηριακή αξιολόγηση «δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας» στον γύρο κοτόπουλο.

Η διεύθυνση του καταστήματος εστίασης «Το Μαγκάλι», όπως λέει, κάνει « έκκληση να μην υιοθετούνται ισχυρισμοί μέχρι να βγουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα».

Η ανακοίνωση του καταστήματος αναλυτικά

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί πελάτες,

Με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας.»

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, όταν εννέα άτομα ανάμεσά τους και δύο παιδιά, ηλικίας 11 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι οι παθόντες είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Καθώς διαπιστώθηκε ότι όλοι είχαν καταναλώσει φαγητό από το συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης, ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς.

Τι δήλωσε η διοικήτρια του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας

Η Ελένη Κανταράκη, διοικήτρια του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας που προσήλθαν οι εννέα πελάτες, μίλησε στο Ertnews αναφέροντας πως οι ασθενείς μετέβησαν στις 26 Ιουλίου με ενδείξεις πιθανής τροφικής δηλητηρίασης, όλοι τους μετά την κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο.

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν», δήλωσε η διοικήτρια.

Η ίδια επισήμανε ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία των περιστατικών, καθώς η διαδικασία απαιτεί χρόνο και δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα.