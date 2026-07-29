Ο Βασίλης Δήμας είναι ένας πολυμήχανος καλλιτέχνης, που παίρνει ερεθίσματα για κάθε νέο του τραγούδι από απλά, αλλά παράλληλα ουσιώδη πράγματα της καθημερινότητας.

Από καταστάσεις και γεγονότα που βιώνει και ο ίδιος, αλλά και ο κόσμος γύρω του.

Αυτό άλλωστε είναι και το μυστικό της επιτυχίας των τραγουδιών του.

Γι’ αυτό αγγίζουν το κοινό και αυτό τα μετατρέπει σε μεγάλες επιτυχίες.

Ο Βασίλης Δήμας για ακόμη μια φορά μας εκπλήσσει ευχάριστα με τη νέα του μουσική πρόταση.

Αυτή τη φορά με χιούμορ και καυστική διάθεση σχολιάζει στο νέο του τραγούδι την καθημερινότητα, τα στερεότυπα και τα «κακώς κείμενα» της εποχής μας.

Το νέο του single έχει τίτλο «50άρικα» και είναι σε μουσική του Κωνσταντίνου Παντζή, με τον ίδιο τον ερμηνευτή να υπογράφει τους στίχους του.

Η ενορχήστρωση συνδυάζει παλιούς καλούς λαϊκούς δρόμους, όπου κυριαρχεί το μπουζούκι παιγμένο από τον ίδιο τον Βασίλη Δήμα, ο οποίος θυμίζει Γιώργο Ζαμπέτα, με μια ρυθμική, αυτοσαρκαστική ματιά.

Το νέο τραγούδι του δημοφιλούς καλλιτέχνη, με το οποίο σίγουρα θα ταυτιστείτε, κυκλοφορεί από τη Sonar music.