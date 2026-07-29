Ο Daima συγκαταλέγεται στους εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής trap μουσικής, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία και δημιουργώντας το δικό του πιστό κοινό. Οι κυκλοφορίες του καταγράφουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και υψηλές ακροάσεις στις streaming πλατφόρμες.

Παράλληλα, ο νεαρός καλλιτέχνης διατηρεί ενεργή αλληλεπίδραση με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας τόσο την επαγγελματική του δραστηριότητα όσο και στιγμές από την προσωπική του ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandros Iatropoulos🤚🏼🫵🏼 (@daima.210)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandros Iatropoulos🤚🏼🫵🏼 (@daima.210)

Η δυνατή σχέση με τον πατέρα του, Μιχάλη Ιατρόπουλο

Είναι γιος του γνωστού ηθοποιού Μιχάλη Ιατρόπουλου, ωστόσο επέλεξε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον του πατέρα του, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στη μουσική και ειδικότερα στο είδος της trap.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έχει μιλήσει στο παρελθόν με περηφάνια για την επιλογή του γιου του να ακολουθήσει το όνειρό του, τονίζοντας πως προτιμά να τον στηρίζει στις αποφάσεις του.

«Aπό 14 ετών είναι στον δρόμο και ανεξάρτητος, οπότε ό,τι κατάφερε, το έκανε μόνος του χωρίς να μου ζητήσει καμία βοήθεια. Όσες φορές προσφέρθηκα να τον βοηθήσω έγινε έξαλλος. Έχει κατορθώσει να πάρει δύο πλατίνες, τους πρώτους έξι μήνες που εργάστηκε. Από 3-4 ετών, όταν τα παιδιά ζητούσαν παιχνίδια, αυτός ήθελε να γίνει αυτό και ζητούσε καπέλα και αυτά τα χαϊμαλιά που φοράνε. Δεν ανακατεύομαι στη ζωή του, του αρέσει αυτό. Τώρα είναι 22,5» έχει πει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη».

Η δημόσια τοποθέτηση του ηθοποιού μετά τη σύλληψη του γιου του

Ασπίδα για τον γιο του Daima (Αλέξανδρο Ιατρόπουλο) έγινε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μετά τη σύλληψη του 23χρονου στη Νέα Σμύρνη -τη Δευτέρα 27 Ιουλίου- έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη, επειδή αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κάθε γονέα να στηρίζει το παιδί του στις δύσκολες στιγμές και στα σφάλματά του, ενώ επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς στα μέσα ενημέρωσης και δήλωσε τη συμπαράστασή του συνολικά στους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής trap μουσικής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mixalis Iatropoulos (@iatropoulosmixalis_official)

«Ανθρωποφάγοι πίσω. Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται δίπλα στά παιδιά τους όταν κάνουν λάθη. Λες και όλα τά παιδιά που κάνουν trap μουσική είναι σκουπίδια. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν αγαπητά σκουπίδια της κίτρινης δημοσιογράφιας είναι πιο ηθικά και πιο άξια από εσάς. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι καταπληκτικά παιδιά που αντιδρούν με τον τρόπο τους στη σημερινή κατάντια των παλιών δήθεν ηθικών κοινωνικών δεινοσαύρων.

Ο κάθε πατέρας αγαπάει τά παιδιά του ανιδιοτελώς χωρίς να περιμένει ούτε ευχαριστώ, ούτε τα εύσημα. Αν είσαι πατέρας αγαπάς όπως ο σκύλος τον αφέντη του χωρίς συμβιβασμούς και πρέπει. Κυρίες και κύριοι του κίτρινου τύπου ειλικρινά σάς απεχθάνομαι και σας λυπάμαι. Ο γιος μου είναι ενήλικος και θα έπρεπε να μεταφέρετε την όποια είδηση αναφέροντας μόνο το όνομα του. Τουλάχιστον αυτά όλα τα παιδιά που υπεραγαπώ χωρίς να ξέρω τα περισσότερα παρά πού είναι καλλιτεχνικοι αντίπαλοι του γιού μου δεν είναι απατεώνες που χρέωσαν με εκατομμύρια ευρώ τούς Έλληνες φορολογούμενους ούτε αληταράδες και κακοποιοί του συστήματος που φοράνε γραβάτες αντί κιλότες. Είναι αυτοί που είναι και σε όποιον αρέσει. Γνήσιοι και αυθεντικοί.

Για αυτό εκτός από την φροντίδα του ψυχολόγου θέλετε και πολλές κλωτσοπατιναδες για τον υπερβολικό και ανέντιμο δημοσιογραφικό σας ζήλο που βρωμάει ψέματα και χτυπήματα κάτω από την μέση. Περαστικά σας για την πρωτοφανή μαύρη ψυχή σας. Αλλά θα μου πεις τι σας νοιάζει; Βγήκε το μεροκάματο τελειωμένοι…. Ο θεός να σας συγχωρέσει, εγώ ποτέ. Και μην ξεχνάτε ότι η ελληνική trap σκηνή αριθμεί πάνω από 500000 ψηφοφόρους εκτός των εφήβων που περιμένουν στην σειρά να σάς καρπαζωσουν με τον τρόπο τους μόλις φτάσει ή ώρα. Ζήτω τα νέα παιδιά παρά τα λάθη τους, κάτω τα σκουπίδια και η αλητεία με τις κίτρινες πένες», έγραψε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Η ανάρτηση του Daima από τα δικαστήρια

Την Τρίτη 28 Ιουλίου ο Daima οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Από εκεί δημοσίευσε Instagram Story, προσθέτοντας ως τοποθεσία τα δικαστήρια, χωρίς να σχολιάσει αναλυτικά όσα είχαν προηγηθεί.

Λίγο αργότερα ακολούθησαν νέες αναρτήσεις, από τις οποίες έγινε γνωστό ότι είχε αφεθεί ελεύθερος. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στους φίλους και τους θαυμαστές του, γράφοντας: «Μάγκες, μη μασάτε, τα λέμε Παρασκευή και Κυριακή», αναφερόμενος στις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Η κόντρα με τον Tranno

Το όνομα του Daima είχε βρεθεί στο επίκεντρο το προηγούμενο διάστημα λόγω της δημόσιας αντιπαράθεσής του με τον Tranno, μια κόντρα που είχε απασχολήσει έντονα τους φίλους της ελληνικής trap σκηνής.

Ωστόσο, η διαμάχη φαίνεται πως αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς ο Trannos αποκάλυψε μέσα από live μετάδοσή του στο TikTok ότι οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν, συζήτησαν όσα είχαν συμβεί και αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τις διαφορές τους.

«Ο Daima είναι δικό μου παιδί. Ήταν από πάντα αδυναμία μου… Ήρθε στο σπίτι μου, μιλήσαμε και μετάνιωσε για τα λόγια που έλεγε τόσο καιρό και από εδώ και πέρα μόνο αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Trannos.

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Από όλα όσα ειπώθηκαν στο live, μία φράση ήταν εκείνη που ξεχώρισε περισσότερο: «Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη». Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναπαράχθηκε σε δεκάδες λογαριασμούς στα social media, με τους fans να σχολιάζουν ότι πρόκειται για ένα μήνυμα που δείχνει πως οι δύο καλλιτέχνες γύρισαν σελίδα.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια από όσους ελπίζουν ότι στο μέλλον θα δουν τους δύο καλλιτέχνες να συνεργάζονται και μουσικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια σχετική επιβεβαίωση.

Η συνέντευξη του Daima στην Modern Cinderella

Οι Daima και YoungKapa πριν λίγες ημέρες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «CINDERELLA NIGHTS» και μίλησαν ανοιχτά για τη φιλία, τις συνεργασίες, τις δημόσιες κόντρες και τα «beef» που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει το κοινό και τα social media.

Αποκάλυψαν άγνωστες λεπτομέρειες πίσω από όσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί.

govastiletto.gr -Μιχάλης Ιατρόπουλος: Η δημόσια τοποθέτηση του ηθοποιού μετά τη σύλληψη του γιου του, Daima