Σχεδόν έναν μήνα μετά τον παραμυθένιο γάμο της με τον Jake Medwell στην Ελλάδα, η Αμαλία Κωστοπούλου προχώρησε σε μια συμβολική αλλαγή στο προφίλ της στο Instagram. Το ζευγάρι, που είχε ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στην Αμερική, αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης στη Μεσσηνία στα τέλη Μαΐου, και πλέον η νεαρή influencer μοιράζεται και επίσημα τη νέα σελίδα της ζωής της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Συγκεκριμένα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού άλλαξε το όνομά της. Πλέον συστήνεται μέσα από το Instagram ως Αμαλία Medwell, έχοντας προσθέσει το επώνυμό του συζύγου της δίπλα στο όνομά της.

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Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου, με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό στη Μεσσηνία. Οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης, μετά από τρία χρόνια σχέσης, παρουσία 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

govastiletto.gr -Νέα ζωή στις ΗΠΑ: Πώς περνά το φετινό καλοκαίρι η Αμαλία Κωστοπούλου μετά τον γάμο της με τον Jake Medwell