Mια ξεχωριστή βραδιά πέρασε χθες ο Πάνος Κατσαρίδης, σβήνοντας τα κεράκια της τούρτας του παρέα με την «ελίτ» της ελληνικής τηλεόρασης και μουσικής σκηνής. Το βίντεο που ανέβασε στα social media μαρτυρά το κέφι της παρέας, στην οποία ξεχώρισαν γνωστά ζευγάρια της showbiz. Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη διασκέδασαν με την ψυχή τους, ενώ από το πλευρό του εορτάζοντος δεν έλειψαν ο Κώστας Τσουρός και η Δέσποινα Καμπούρη.

«Όλα μαγικά! Σας ευχαριστώ» έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Κι ας έκλεισα τα 46 θα κάνω αυτό που έκανα πάντα! Αυτό …που λέει η καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις αμέτρητες ευχές!» έγραψε σε άλλο στιγμιότυπο ο Πάνος Κατσαρίδης.

Ο Πάνος Κατσαρίδης που τη φετινή τηλεοπτική σεζόν αποτελεί μέλος της παρέας της εκπομπής «Το Πρωινό», έχει αναπτύξει πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα της εκπομπής. Επίσης διατηρεί στενή φιλία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία όπως φαίνεται είναι αχώριστη με τον σύντροφό της Γιάννη Καρυπίδη.

