Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα λόγια του 22χρονου μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor

Η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, μετά το σοβαρό τραυματισμό του που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο «Survivor».

Ο νεαρός παίκτης τραυματίστηκε βαριά από προπέλα σκάφους, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, έχοντας πλέον επαφή με το περιβάλλον και χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο «Πρωινό», ο Σταύρος Φλώρος έχει ανοίξει τα μάτια του, επικοινωνεί κανονικά και γνωρίζει πλήρως τι έχει συμβεί.

Οι πληροφορίες για τους τραυματισμούς του παραμένουν ιδιαίτερα σοβαρές, αφού έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει σοβαρά τραύματα και στο άλλο πόδι, κυρίως στην περιοχή του αστραγάλου.