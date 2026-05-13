Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα λόγια του 22χρονου μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor

Η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, μετά το σοβαρό τραυματισμό του που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο «Survivor».
Ο νεαρός παίκτης τραυματίστηκε βαριά από προπέλα σκάφους, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, έχοντας πλέον επαφή με το περιβάλλον και χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο «Πρωινό», ο Σταύρος Φλώρος έχει ανοίξει τα μάτια του, επικοινωνεί κανονικά και γνωρίζει πλήρως τι έχει συμβεί.
Οι πληροφορίες για τους τραυματισμούς του παραμένουν ιδιαίτερα σοβαρές, αφού έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει σοβαρά τραύματα και στο άλλο πόδι, κυρίως στην περιοχή του αστραγάλου.
Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, ενώ αναμένεται στο μέλλον να τοποθετηθεί τεχνητό μέλος.
Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε, μεταφέροντας πληροφορίες για την κατάσταση του παίκτη μέσα από την εκπομπή του: «Θα δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες για τον Σταύρο Φλώρο, για αυτό εδώ το κουκλί, σαν μοντέλο. Έχει ακρωτηριαστεί το αριστερό του ποδαράκι, από το γόνατο και κάτω. Το ένα πόδι ήταν κατακρεουργημένο, διαλυμένο. Με 4 χιλιάδες στροφές, αυτές οι προπέλες μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο κιμά. Αν περάσει από πάνω σου δεν σου μένει άντερο».
Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο ίδιος εμφανίζεται ψύχραιμος και δυνατός ψυχολογικά. Μάλιστα, κατά την πρώτη επικοινωνία που είχε με τη μητέρα του, της είπε: «Πάλι καλά που είμαι ζωντανός».
Η μητέρα, η αδερφή και η θεία του αναμένεται να ταξιδέψουν άμεσα στον Άγιο Δομίνικο, ώστε να βρεθούν στο πλευρό του, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του δεν μπορεί ακόμη να μεταβεί λόγω έλλειψης διαβατηρίου.
govastiletto.gr – Σταύρος Φλώρος: Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του 22χρονου παίκτη του Survivor