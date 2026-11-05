Σε εορταστική διάθεση βρίσκεται η Μαρί Σαντάλ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα.

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις γιορτινές προετοιμασίες της, αποκαλύπτοντας παράλληλα λεπτομέρειες από την κομψή κατοικία της στο Τσέλσι.

Η κομψή κατοικία στο Τσέλσι

Το σπίτι της Μαρί Σαντάλ ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη αισθητική του.

Οι ψηλοτάβανοι χώροι και οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες δημιουργούν μια αίσθηση άνεσης και φωτεινότητας, ενώ η διακόσμηση κινείται σε διακριτικά πολυτελείς τόνους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κουζίνα, όπου κυριαρχούν τα λευκά ντουλάπια με τις χρυσές λεπτομέρειες και οι εντυπωσιακές μαρμάρινες επιφάνειες.

Το σκούρο πέτρινο δάπεδο δημιουργεί μια όμορφη αντίθεση με τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, ολοκληρώνοντας ένα περιβάλλον που συνδυάζει την κομψότητα με τη ζεστασιά.

Γλυκά, δώρα και γιορτινή διάθεση

Στο βίντεο, η Μαρί Σαντάλ καταγράφει στιγμές από τις χριστουγεννιάτικες δραστηριότητές της. Με δημιουργίες από το δικό της fashion brand, ασχολείται με την προετοιμασία γλυκών και το τύλιγμα των δώρων, απολαμβάνοντας τη διαδικασία των εορταστικών ημερών.

Τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της, με το εντυπωσιακό σπίτι της να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τις φετινές χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες.

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