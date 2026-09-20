Με μια μαντινάδα γεμάτη συναίσθημα επέλεξε η Μαρία Τζομπανάκη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Ρεθυμνιώτισσα ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram γράφοντας «Καλό ταξίδι βλέμμα ΑΓΑΠΗΣ», τιμώντας με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο τη διαδρομή του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Στην ανάρτησή της η Μαρία Τζομπανάκη έγραψε: «Αφού να μείνει, δεν μπορεί άλλο, σ αυτή τη ζήση, ας τραγουδάει του Θεού απ’ την αυγή, ως τη δύση…». Και ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια λιτή φράση: «Καλό ταξίδι βλέμμα αγάπης».

Η Μαρία Τζομπανάκη προστέθηκε έτσι στους ανθρώπους από τον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης που αποχαιρέτησαν δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγοντας όμως τη δική της κρητική «γλώσσα» μία μαντινάδα για τον τραγουδιστή που «έφυγε», με την ευχή να συνεχίσει να τραγουδά «απ’ την αυγή ως τη δύση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Tzompanaki (@mtzompanaki)

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