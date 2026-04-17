Η Μαρίνα Σταυράκη εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βουδούρη, συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο, τον Τούρκο επιχειρηματία Bülent Özkan.

Παρότι αρχικά προσπάθησαν να αποφύγουν τις τηλεοπτικές κάμερες, το ζευγάρι τελικά παραχώρησε σύντομες δηλώσεις στην κάμερα.

Η Μαρίνα Σταυράκη εμφανίστηκε ευδιάθετη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ ωραία, χρόνια πολλά! Ό,τι γράφει η Μάγδα Τσέγκου είναι αλήθεια, μην με ταλαιπωρείτε, γιατί να μην την επιβεβαιώσω; Χρόνια πολλά, γεια σας. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, ήταν πολύ δύσκολη η πτήση».

Στη συνέχεια, ο σύντροφός της ρωτήθηκε πώς νιώθει στο πλευρό της, απαντώντας λιτά: «Η Μαρίνα είναι πολύ όμορφη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δυο τους πραγματοποίησαν πρόσφατα το πρώτο τους κοινό ταξίδι για το Πάσχα, με προορισμό την Πάρο.

Όσοι τους είδαν από κοντά κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα τρυφερό ζευγάρι, με τον επιχειρηματία να εμφανίζεται προστατευτικός απέναντί της.

