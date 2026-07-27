Ένα ξεχωριστό και αυθόρμητο σκηνικό εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στα Χανιά (25/7). Ο δημοφιλής τραγουδιστής, παρασυρμένος από το κέφι και τα ασταμάτητα κεράσματα του κόσμου, παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια και χιούμορ μπροστά στο κοινό ότι είχε πιει λίγο παραπάνω.

Αναλυτικότερα, ο Θοδωρής Φέρρης δέχτηκε αρκετά κεράσματα από τους θαυμαστές του, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία του προγράμματος να ξεσπάσει σε γέλια και να δυσκολευτεί να συνεχίσει το τραγούδι. Λίγο αργότερα, απευθυνόμενος στο κοινό, είπε με ειλικρίνεια: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο… μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν. Θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και γέλια, ενώ τα βίντεο από τη βραδιά έγιναν viral στα social media.

govastiletto.gr -Θοδωρής Φέρρης: Δείτε τι έκανε μετά την αναβολή της συναυλίας του στη Δράμα