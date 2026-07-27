Οι πρόσφατες συλλήψεις του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στην Κρήτη, που κατηγορούνται πως «έστηναν» ιατρικές γνωματεύσεις για σημαντικές δίκες και αλλοίωναν τα αποτελέσματα στην απονομή της δικαιοσύνης, δίνουν νέα οπτική σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη στα Χανιά το 2021, μετά την καταγγελία για βιασμό ενός νεαρού με αναπηρία, που διέθετε αμύθητη περιουσία.

Όπως γράφει το politica.gr σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις και γνωματεύσεις, που συνόδευσαν την υπόθεση και θεωρούνται ξεκάθαρα πλέον προϊόν χρηματισμού από την σπείρα των ιθυνόντων.

Κατά πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. οι ερευνητές, ύστερα από πολύμηνη έρευνα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι: «Η ιατροδικαστική έκθεση του Μ.Σ. δεν κρίνεται απλά ως επιστημονικά πλημμελής, αλλά εξάγεται το ασφαλές συμπέρασμα ότι αποτελεί “προϊόν” χρηματισμού».

Στο επίκεντρο η αμύθητη περιουσία του νεαρού ΑμεΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, στο στόχαστρο φέρεται να βρέθηκε και η περιουσία του νεαρού ΑμεΑ, η οποία -σύμφωνα με εκτιμήσεις- ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η απώλεια της επιμέλειας από τον πατέρα του, ο οποίος κατηγορήθηκε για αποτρόπαιες πράξεις, να μπορούσε να επηρεάσει τη διαχείριση της σημαντικής αυτής περιουσίας, που κατ’ ουσίαν άλλαξε χέρια. Τα νέα στοιχεία ανοίγουν πάλι την υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ, όταν καταγγέλθηκε ότι ο νεαρός είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας προς τις Αρχές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του νεαρού. Σύμφωνα με όσα είχαν ειπωθεί τότε ο πατέρας του έδερνε το αγόρι και το κλείδωνε έξω από το σπίτι, με αποτέλεσμα να κοιμάται στα χωράφια ακόμα και πάνω σε δέντρα. Ο νεαρός κατήγγειλε επίσης ότι έπεσε θύμα βιασμού όταν ήταν 14 ετών από 66 χρόνο, τον οποίο και κατονόμασε. Ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αποτέλεσε βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Όπωε αναφέρει το δημοσίευμα «εγείρονται νέα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν κρίσιμες καταγγελίες, αλλά και για τον ρόλο που ενδεχομένως διαδραμάτισαν συγκεκριμένες γνωματεύσεις στην εξέλιξη των δικαστικών διαδικασιών.

Κατά την προανακριτική διαδικασία ελήφθησαν καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και κοινωνικού του περιβάλλοντος, ενώ εξετάστηκαν καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός είχε περιγράψει περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κατά την ανήλικη ζωή του από πρόσωπο που φερόταν να ανήκε στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειάς του.

Η ιατροδικαστική έκθεση και η πιθανή δικαστικη πλάνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην αρχική ιατροδικαστική έκθεση αναφερόταν ότι υπήρχαν ευρήματα που «συνηγορούσαν υπέρ του κατ’ εξακολούθηση παρά φύση βιασμού».

Η συγκεκριμένη έκθεση τέθηκε αργότερα υπό αξιολόγηση στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, με πραγματογνώμονες και άλλους ιατροδικαστές να εξετάζουν εκ νέου τα δεδομένα και να διατυπώνουν σειρά επιστημονικών παρατηρήσεων.

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε ζητήματα που αφορούν:

τον τρόπο εξέτασης,

την καταγραφή των ευρημάτων,

την απουσία συγκεκριμένων στοιχείων,

τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο υπήρχαν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να στηρίζουν το αρχικό συμπέρασμα ή αν η έκθεση παρουσίαζε ελλείψεις που επηρέασαν την πορεία της υπόθεσης και οδήγησαν σε δικαστική πλάνη.

Οι νέες πραγματογνωμοσύνες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μεταγενέστερες ιατροδικαστικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από άλλους ειδικούς δεν κατέγραψαν αντίστοιχα ευρήματα, γεγονός που προκάλεσε νέο κύκλο ελέγχων.

Οι πραγματογνώμονες εξέτασαν, μεταξύ άλλων:

την ύπαρξη ή μη παλαιών κακώσεων,

την παρουσία ουλών,

την κατάσταση της ανατομικής περιοχής,

κατά πόσο τα ευρήματα μπορούσαν επιστημονικά να συνδεθούν με τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

Οι καταγγελίες για την περιουσία

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, οι Αρχές εξετάζουν και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τη διαχείριση της περιουσίας του νεαρού, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει ακίνητα μεγάλης αξίας.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρισμούς περί προσπάθειας επηρεασμού της κατάστασης, ώστε να υπάρξει πρόσβαση ή έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν έχουν κριθεί οριστικά από τη Δικαιοσύνη.

Ο σύλλογος που δημιούργησε ερωτήματα

Μετά τις εξελίξεις της υπόθεσης, ο νεαρός μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας ΑμεΑ στα Χανιά, όπου του παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, στη συνέχεια δημιουργήθηκε τοπικός σύλλογος που εμφανίστηκε να ενδιαφέρεται για την επιμέλεια και την επιστροφή του νεαρού από τη δομή.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε ερωτήματα στις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τον ρόλο και τη σκοπιμότητα συγκεκριμένων ενεργειών, καθώς και την εμπλοκή προσώπων που φέρονται να είχαν γνώση της υπόθεσης.

Η έρευνα για τη «Μαφία των Χανίων»

Η υπόθεση του νεαρού ΑμεΑ θεωρείται ένα μόνο από τα κρίσιμα κεφάλαια της έρευνας που είναι σε εξέλιξη και αφορά τις υπό πληρωμή και κατά παραγγελία υπηρεσίες του κυκλώματος ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά.

Στο στόχαστρο των Αρχών έχει ήδη βρεθεί η σχέση τους με την λεγόμενη «Μαφία της Κρήτης» το κύκλωμα δηλαδή που λυμαινόταν μεγάλο και εύρρωστο τμήμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, και συγκεκριμένα έκταση-φιλέτο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Γνωματεύσεις από τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο φέρονται να βοήθησαν κακοποιούς ή διακινητές ναρκωτικών να «πέσουν στα μαλακά» και να εκτίσουν ελαφρύτερες ποινές ή ακόμη και να αποφυλακιστούν, καθώς τους καταχωρούσαν ως τοξικοεξαρτημένους.

Υπήρξε μάλιστα, περίπτωση ατόμου που λέγεται πως είχε γεμίσει με κοκαΐνη τα Χανιά και όταν προκάλεσε υπό την επήρρειά της θανατηφόρο τροχαίο η πρώτη γνωμάτευση ανίχνευε κοκαϊνη στο αίμα του.

Λίγο καιρό αργότερα όμως η έκθεση άλλαξε και η ουσία δεν ανιχνεύθηκε στο αίμα του με αποτέλεσμα στη δίκη να … πέσει στα μαλακά.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, ελάμβανε συστηματικά ευνοϊκή ποινική μεταχείριση. Πρόκειται για άτομο που σχετίζεται με τη «Μαφία της Κρήτης» και φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός πίσω από την τοποθέτηση και ανατίναξη εκρηκτικού μηχανισμού τον Ιανουάριο του 2024 στο σπίτι αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Χανιά, ο οποίος ερευνούσε μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Και δεν είναι η μόνη περίπτωση που οι γνωματεύσεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου άλλαξαν την απόφαση της Δικαιοσύνης προς το ευνοϊκότερο. Οι Αρχές ξανανοίγουν φακέλους πολύκροτων δικαστικών υποθέσεων και διερευνούν εάν συγκεκριμένες γνωματεύσεις εκδόθηκαν κατά τρόπο που δεν ανταποκρινόταν στα επιστημονικά δεδομένα και εάν υπήρξε οικονομικό όφελος και χρηματισμός από σκοτεινούς κύκλους που ωφελούνταν κατά περίπτωση.