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Η ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν μια βραδιά που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην καριέρα της Ελληνίδας σταρ. Με το στάδιο να σείεται από χιλιάδες θαυμαστές, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με συγκίνηση και παλμό.
Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν ότι από αυτή τη μεγάλη γιορτή έλειπε μια γνώριμη εικόνα: ο Νίκος Καρβέλας δεν ανέβηκε στη σκηνή δίπλα της, ούτε υπήρξαν φωτογραφικά στιγμιότυπά του από τις κερκίδες.