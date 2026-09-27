Παρά τη φυσική του απουσία από το προσκήνιο, ο Νίκος Καρβέλας ήταν «παρών» στον πυρήνα της συναυλίας. Κατά τη διάρκεια του σόου, η Άννα Βίσση συνομίλησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI) με τον 16χρονο εαυτό της, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Σε εκείνο το σημείο, η νεαρή Άννα τη ρώτησε γεμάτη περιέργεια «ποιος είναι ο Νίκος;».

Από το Θέατρο Πέτρας και το Καλλιμάρμαρο μέχρι το Ηρώδειο – όπου τη συνόδευσε στο πιάνο – ο δημιουργός των περισσότερων από 400 τραγουδιών της βρίσκεται πάντα στο πλευρό της.

Αν και παραμένει άγνωστος ο λόγος που επιλεγμένα δεν εμφανίστηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι ο άνθρωπος που σφράγισε τη διαδρομή της ήταν εκεί νοερά, στηρίζοντας τη μεγαλύτερη στιγμή της.

govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: «Είμαι ακμή, όχι παρακμή» – Η απάντηση στον Μπογδάνο