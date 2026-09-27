Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη Συκιά Χαλκιδικής, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας. Στη βάφτιση έδωσε το «παρών» και η κόρη που έχει αποκτήσει το πρώην ζευγάρι, Παολίνα. Τόσο η κόρη της Πάολα όσο και ο πρώην σύζυγός της ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο στα social media από τη βάφτιση.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το τραπέζι της βάφτισης, με την Πάολα να τραγουδάει ανάμεσα στον κόσμο το «Υπάρχω».

Σε βίντεο που δημοσίευσε η κόρη της στο Instagram, κατέγραψε τη στιγμή που η μητέρα της ερμήνευε, ενώ εκείνη ήταν αγκαλιά με τον πατέρα της. «Μαμά και μπαμπάς για πάντα» έγραψε πάνω στο story της.

govastiletto.gr – Νίκος Μουρατίδης: Το καυστικό σχόλιο για τη συμμετοχή της Πάολα στο The Voice – «Πω πω, ανατρίχιασα!»