Ο Ντέμης Νικολαΐδης σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Ελληνικό!

Ο Ντέμης Νικολαΐδης έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, του νέου αθλητικού πάρκου στο Ελληνικό, όπου έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι από το χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας, καθώς και Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, εμφανίστηκε στην εκδήλωση με casual look και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός.

Πρόσφατα, ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τον θάνατό της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στο podcast «Σκληρές Αλήθειες» του Άρη Δημοκίδη. Αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε στο πλευρό της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλειά της.

«Θεωρώ ότι αν πω πολλά πράγματα, θα είναι ύβρις γι’ αυτό το θέμα. Απλά πήρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και βλέποντας τον θάνατο μπροστά. Είναι τρομερά τα μαθήματα που μπορείς να πάρεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να το σκέφτομαι με χαμόγελο» είπε μεταξύ άλλων.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πέθανε στις 23 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 41 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Οι δυο τους ήταν μαζί τα τελευταία χρόνια, κρατώντας σε μεγάλο βαθμό τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η εμφάνισή του στο Ελληνικό ήταν μια από τις λίγες δημόσιες παρουσίες του μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Ο ίδιος έχει επιλέξει όλο αυτό το διάστημα να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ και η σχέση τους είχε γίνει γνωστή χωρίς οι δυο τους να επιδιώκουν συχνές κοινές εμφανίσεις.

govastiletto.gr – Ο Ντέμης Νικολαΐδης μιλά για το τέλος του γάμου του με τη Δέσποινα Βανδή και τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου