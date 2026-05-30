Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Jake Medwell, βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες στην Ελλάδα, όπου κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες για το γάμο τους.

Η γαμήλια τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, στο Costa Navarino στη Μεσσηνία, ενώ το ζευγάρι πραγματοποίησε, το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου, ένα pre wedding πάρτι στην παραλία.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell υποδέχτηκαν, ντυμένοι στα λευκά, τους αγαπημένους φίλους τους, απολαμβάνοντας τη βραδιά.

Λόγω του επικείμενου γάμου της κόρης του, ο Πέτρος Κωστόπουλος απουσίαζε φυσικά από το πόστο του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε, στην έναρξη της εκπομπής του ΑΝΤ1: «Να πούμε ότι ο Πέτρος μας δεν είναι εδώ, γιατί πού είναι; Σε γάμο. Δε θα γίνει γάμος ακριβώς από ό,τι έχω καταλάβει, θα γίνει μια τελετή. Είναι πολύ φειδωλός στις λεπτομέρειες, μέχρι που δεν μας έχει αφήσει να πούμε και πού βρίσκεται. Μου είπε ότι έχει φέρει ένα συγκρότημα από τα Ιωάννινα».

