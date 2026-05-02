Η Selena Gomez μαζί με τον σύντροφό της, Benny Blanco αποφάσισαν να διαθέσουν προς πώληση την πολυτελή κατοικία τους στο Λος Άντζελες, ζητώντας περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η έπαυλη βρίσκεται σε ιδιωτικό και καλά φυλασσόμενο συγκρότημα και είναι ιδιαίτερα ευρύχωρη, με πολλαπλά υπνοδωμάτια και μπάνια, καθώς και μεγάλη συνολική επιφάνεια που ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Στο παρελθόν ανήκε σε γνωστό μουσικό πρόσωπο, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το ακίνητο.

Το σπίτι διαθέτει υψηλού επιπέδου ανέσεις, όπως κελάρι κρασιών, χώρο προβολών, γυμναστήριο, δωμάτιο μασάζ και στούντιο για μουσικές ηχογραφήσεις, ενώ στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει μεγάλη πισίνα και διαμορφωμένος κήπος με φυσικά στοιχεία.

Η απόφαση να πουληθεί φαίνεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει νέα, ακόμα πιο ακριβή κατοικία στην περιοχή του Μπέβερλι Χιλς, μεταφέροντας εκεί τη βάση του.

Selena Gomez Selling Los Angeles Home a Year After Buying With Benny Blanco

