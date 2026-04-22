Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της εκπομπής «Happy Day» σχολίασαν τις δηλώσεις της Νατάσας Θεοδωρίδου όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου.

Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha και απάντησε μεταξύ άλλων στο ενδεχόμενο να παντρευτεί τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε: «Κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας. Εγώ έχω παντρευτεί δύο φορές. Η υποφαινόμενη δεν είναι κορίτσι. Σαν τον έρωτα δεν έχει, πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε».

Μετά την αναπαραγωγή του αποσπάσματος, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε: «Εγώ έχω καταλάβει… Γιατί εγώ εντάξει, μια φορά έχω παντρευτεί στη ζωή μου και ελπίζω να είναι μια και μοναδική και παντοτινή, γιατί έτσι ξεκινούν όλοι. Εγώ έχω καταλάβει ότι όταν τον έχεις κάνει το γάμο, αν βρεις τον έρωτα, σου αρκεί. Δεν νιώθεις την ανάγκη να το ζήσεις το έργο με νυφικό και εκκλησία, παπά και κουμπάρο. Δεν μου έχει τύχει, αλλά φαντάζομαι ότι μια γυναίκα που έχει ζήσει το γάμο δύο φορές, νιώθει καλυμμένη από το συναίσθημα».

