Αδικαιολόγητες αυξήσεις 35%, σε μία τριετία, στα ασφαλιστήρια των Προγραμμάτων Υγείας δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Να σημειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο, οι αποζημιώσεις που κλήθηκαν να πληρώσουν οι εταιρείες αυξήθηκαν κατά 8%.

Είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται τα στοιχεία για τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας, δείκτης που προέκυψε από την εφαρμογή του νόμου 5170 του 2025, «για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ειδικών αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας», όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ στην ανακοίνωσή της.

Όπως φαίνεται και στον πρώτο πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ, στις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, η ετήσια μεταβολή, με την επίδραση ηλικίας του ασφαλισμένου, το 2022 ήταν στο 14,07%, το 2023 στο 14,69% και το 2024 στο 7,23%. Αθροιστικά, στην τριετία, υπήρξε αύξηση κατά 35,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Επίσης, ο συνολικός ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογής για το 2024 αυξήθηκε κατά 6,24% όταν λαμβάνεται υπόψη και η ηλικιακή μεταβολή των ασφαλισμένων. Όταν, όμως, αφαιρεθεί η επίδραση της ηλικίας, η αύξηση περιορίζεται μόλις στο 1,25%.

Η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τον ΕΔΑ λαμβάνοντας υπ’ όψιν και άλλα στοιχεία, όπως τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για κάθε περίπτωση αποζημίωσης, τα ποσά των εκκρεμών αποζημιώσεων, τις ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων και το χρονικό σημείο αναφοράς των παραπάνω στοιχείων κ.α.

Στον δεύτερο πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ μπορεί κάποιος να δει ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων –σε αντίστροφη πορεία από τα ασφάλιστρα, κατά την τελευταία τριετία μειώθηκε από 272.659 σε 240.840.

Η δε αύξηση στις ετήσιες αποζημιώσεις από το 2022 στο 2024, δηλαδή από τα 212 εκατ. ευρώ στα 229 εκατ. ευρώ, είναι της τάξης του 8%.

Να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχε εκδοθεί η απόφαση 2196/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από παρεμβάσεις της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία έλεγε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δικαιούνται να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα στα ισόβια συμβόλαια υγείας, αλλά μόνο εφόσον τηρούνται αυστηροί κανόνες διαφάνειας.

Οι αυξήσεις, λοιπόν, στα ασφάλιστρα συνεχίζονται και το 2026. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις αρχές Ιουνίου, η ΕΚΠΟΙΖΩ απέστειλε εξώδικη πρόσκληση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας ΝΝ Hellas, μετά από καταγγελίες που δέχθηκε από καταναλωτές σχετικά με τις αυξήσεις των ασφαλίστρων που τέθηκαν σε ισχύ από 01/06/2026 και κυμαίνονται σε ποσοστά από 8,5% έως 13%.

Πιο συγκεκριμένα, με πρόσφατες επιστολές της η εταιρεία ενημέρωνε τους κατόχους των μακροχρόνιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας για νέες ετήσιες αυξήσεις. Ενδεικτικά, για το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ HOSPITAL PLUS» το ποσοστό αύξησης του ασφαλίστρου διαμορφώνεται στο 9,50%, ενώ για το πρόγραμμα «ΥΠΕΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» στο 12%. Η αύξηση δε για ορισμένους που συμπληρώνουν το 70ό έτος της ηλικίας τους φθάνει στο 30%.