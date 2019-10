Παραμένουν οι προκλήσεις για τις κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε.

Το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρείες είναι ικανοποιητικό, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν, σύμφωνα με τα στοιχεία αναφοράς που παρουσιάστηκαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Η αναφορά αυτή, έχει τίτλο «Report on the Development of Chinese Enterprises in the EU», η οποία έχει καταρτιστεί από κοινού, από το Κινεζικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην ΕΕ (CCCEU), αλλά και την εταιρεία συμβούλων (Roland Berger Management Consultants).

Οι δραστηριότητες των κινεζικών επιχειρήσεων στην Ε.Ε. έχουν δημιουργήσει 250.000 τοπικές θέσεις εργασίας.