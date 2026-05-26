Εκτός των τειχών έχει αποφασίσει να περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος το κομμάτι του πληθυσμού που έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα, οπωσδήποτε, αυξημένα κόστη μετακίνησης και διαμονής.

Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους ταξιδιώτες η ενεργειακή κρίση δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα εγκαταλείψουν και μάλιστα αεροπορικώς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της AEGEAN η μέση πληρότητα των πτήσεων για το εφετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου αγγίζει το 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο δίκτυο εσωτερικού.

Αναλυτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία για το δίκτυό της:

«Οι top 5 προορισμοί του εξωτερικού από / προς Αθήνα είναι Ελσίνκι, Λισαβώνα, Νίκαια, Πόρτο και ‘Αμστερνταμ ενώ οι top 5 προορισμοί από / προς Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού είναι Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος και Ιωάννινα.

Από και προς Θεσσαλονίκη για το δίκτυο εξωτερικού οι top 5 προορισμοί είναι Λάρνακα, Βαρκελώνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες ενώ στο δίκτυο εσωτερικού οι top 5 προορισμοί είναι Ρόδος, Λήμνος, Μυτιλήνη, Μύκονος και Χανιά.

Στο δίκτυο εσωτερικού καταγράφεται αυξημένη κίνηση της τάξεως του 93% από το αεροδρόμιο της Αθήνας την Παρασκευή, 29 Μαΐου, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται το Σάββατο 30 Μαΐου με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%.

Η επιστροφή των ταξιδιωτών κορυφώνεται την 1η Ιουνίου, όπου οι πτήσεις καταγράφουν πληρότητες της τάξεως του 90%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση την Παρασκευή 29 Μαΐου στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πτήσεις καταγράφουν πληρότητα της τάξεως του 95%».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες προχώρησαν έγκαιρα στον προγραμματισμό και την κράτηση των ταξιδιών τους, ιδίως για προορισμούς του δικτύου εξωτερικού και για ημερομηνίες υψηλής ζήτησης.

Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με τις προσφορές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες μέσω προπώλησης μείωσαν δραστικά για όσους πρόλαβαν το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.

Οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής μειώνονται δραστικά τα τελευταία χρόνια και εφέτος ακόμη περισσότερο.

Τέλος η AEGEAN ανακοίνωσε ότι, «όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν νωρίτερα την απόδρασή τους, μπορούν ακόμη να βρουν διαθέσιμες θέσεις και ελκυστικές επιλογές προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Παρίσι, η Ζυρίχη και η Λάρνακα, αλλά και προς λιγότερο παραδοσιακούς προορισμούς, όπως η Πάλμα Ντε Μαγιόρκα, η Κρακοβία και η Πράγα».