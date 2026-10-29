Τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων στο επίπεδο του 3,75% – 4% αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, η αμερικανική οικονομία διατηρεί την ανθεκτικότητά της παρά το κλίμα αβεβαιότητας. Όπως ανέφερε η επιτροπή στο σκεπτικό της, η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με ισχυρό ρυθμό, με την αύξηση των θέσεων εργασίας να συμβαδίζει με την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας να παρουσιάζει ελάχιστη μεταβολή. Ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, επανέλαβε τη δέσμευση της επιτροπής πως θα διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών.

Η εσωτερική διαφωνία και ο ορίζοντας για νέα αύξηση

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η απόφαση δεν ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC). Συγκεκριμένα, 10 από τα 12 μέλη ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των τρεχόντων επιπέδων, ωστόσο δύο μέλη διαφοροποιήθηκαν, τασσόμενα υπέρ μιας αύξησης στο εύρος 4% – 4,25%.

Υπενθυμίζεται πως η Fed είχε προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων ύστερα από τρία χρόνια μόλις τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις συγκλίνουν πως ενδέχεται να υπάρξει νέα αύξηση πριν από το κλείσιμο του έτους.