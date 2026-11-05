Δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέποντάς τους να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην περιουσιακή τους εικόνα (Ε9) για τα έτη 2014 έως 2026, χωρίς να επιβαρυνθούν με τον αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, τα πρόστιμα και τους τόκους που κανονικά θα προέκυπταν.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση (άρθρο 51 του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ που κατατέθηκε στη Βουλή) συνδέεται άμεσα με την επικείμενη ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τον προσεχή Δεκέμβριο. Στόχος του υπουργείου είναι να δοθεί κίνητρο στους φορολογούμενους ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η ακίνητη περιουσία τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα.

Πώς θα λειτουργήσει η απαλλαγή από τον φόρο

Με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τα καταχωρημένα στοιχεία (ταυτότητα ακινήτου, επιφάνεια, εμπράγματα δικαιώματα κ.λπ.) καθώς και τη χρήση του ακινήτου (π.χ. ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρούμενο).

Εάν διαπιστώσουν αποκλίσεις, αποκτούν το δικαίωμα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Ακόμα και αν από αυτές τις διορθώσεις —όπως η δήλωση επιπλέον τετραγωνικών μέτρων ή η αλλαγή από ψιλή σε πλήρη κυριότητα— προκύπτει μεγαλύτερη φορολογητέα αξία, δεν θα κληθούν να πληρώσουν τον έξτρα ΕΝΦΙΑ για τα παρελθόντα έτη, ούτε τις σχετικές προσαυξήσεις εκπρόθεσμης δήλωσης.

Όπως διευκρινίζεται, η διάταξη εστιάζει αποκλειστικά σε χρεωστικές δηλώσεις. Αν ένας ιδιοκτήτης κάνει διόρθωση η οποία οδηγεί σε μείωση του ΕΝΦΙΑ, δεν θα υπάρξει αυτόματη επιστροφή χρημάτων για όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς για αυτές τις περιπτώσεις συνεχίζουν να ισχύουν οι γενικοί κανόνες παραγραφής της φορολογικής νομοθεσίας.

Προθεσμία και γραφειοκρατικά «αγκάθια»

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο να προχωρήσουν στις αλλαγές έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ. Αν, δηλαδή, η πλατφόρμα ανοίξει τον Δεκέμβριο, η προθεσμία εκπνέει τον Απρίλιο του 2027 (με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης με υπουργική απόφαση).