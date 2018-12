Οι εφοπλιστές Νίκος Πατέρας και Μάριος Ηλιόπουλος βραβεύτηκαν στα Lloyd’s Awards 2018

Παρουσία τριών υπουργών ναυτιλίας της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας πολλών ναυτιλιακών προσωπικοτήτων και φίλων της ναυτιλίας η απονομή υπήρξε και φέτος σημείο συνάντησης για τους πρωταγωνιστές των διεθνών θαλασσών.







Ως Επιβατηγό Εταιρεία της Χρονιάς (Passenger Line of the Year) βραβεύτηκε η Seajets με τον Μάριο Ηλιόπουλου να δηλώνει υπερήφανος που ο Όμιλος βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο σκαλοπάτι. «Η μεγάλη ιδέα που είχαμε στο ξεκίνημά μας έγινε πραγματικότητα. Ήταν ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική ακτοπλοΐα και τον τουρισμό».

H Εuronav κέρδισε το βραβείο Tanker Company of the year και η Contships Management Inc. του Νίκου Δ. Πατέρα απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία Dry.





Ως ναυτικός της χρονιάς ανακηρύχθηκε για δεύτερη φορά ο άξιος και γενναίος πλοίαρχος του «Eλευθέριος Βενιζέλος» της ΑΝΕΚ, καπτ. Ευστράτιος Καβρός που κατάφερε να αποβιβάσει επιτυχώς πάνω από 950 επιβαίνοντες στο πλοίο όταν ξέσπασε πυρκαγιά τον περασμένο Αύγουστο. Το βραβείο για τη Ναυτική εκπαίδευση κέρδισε το νέο λύκειο TEENS στη Χίο.













Η τελετή απονομής των Lloyd’s Greek Shipping Awards 2018:











O κ. Γιάννης Πλατσιδάκης κέρδισε το βραβείο της ναυτιλιακής προσωπικότητας της χρονιάς, ενώ σημαντικά βραβεία παρέλαβαν ο κ. Συμεών Παληός (Diana Shipping), η κ. Αγγελική Φράγκου (Navios), ο κ. Christopher J. Wiernicki (ABS) και ο δρ Γ. Γράτσος. Ο Πάρης Κασιδόκωστας- Λάτσης κέρδισε το βραβείο Νέας Γενιάς.













Το βραβείο Piraeus International Center απονεμήθηκε δικαίως στο Propeller Club of Piraeus. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος κ. Γ. Ξηραδάκης και ο επίτιμος πρόεδρος του Club, η ΑΕ ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Pyatt.





Aνάμεσα στις απονομές ξεχωρίσαμε το Βραβείο Lloyd’s List Intelligence Big Data Award το οποίο δόθηκε στη Signal Ocean Platform του κ. Ιωάννη Μαρτίνου.







Απονεμήθηκαν την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 τα Lloyd’s Greek Shipping Awards στο ξενοδοχείο Intercontinental.Στις τεχνικές κατηγορίες ξεχώρισαν η εταιρεία Farad και ως πλοίο της χρονιάς το AFROS της Blue Planet Shipping. Ως Shipbroker της χρονιάς επιλέχθηκε η Clarkson Platou Hellas και ως ναυτιλιακός financier της χρονιάς η BNP Paribas.