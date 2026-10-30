Ισχυρούς κλυδωνισμούς προκαλεί στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων η μεγαλύτερη, όπως χαρακτηρίζεται, κυβερνοεπίθεση στα χρονικά του συστήματος, με στόχο το κορυφαίο ανταλλακτήριο Binance. Η πλατφόρμα των 300 εκατομμυρίων χρηστών τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, προχωρώντας στο προσωρινό πάγωμα κεφαλαίων ύψους 2,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως προληπτικό μέτρο.

Το χρονικό της ασύλληπτης επίθεσης

Οι χάκερ στόχευσαν στο ασύλληπτο ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιχειρώντας μέσα από ταχύτατες και ογκώδεις μεταφορές να αντλήσουν ρευστότητα από τα «θερμά» πορτοφόλια (hot wallets) της Binance προς άγνωστες ψηφιακές διευθύνσεις. Χαρακτηριστικό της έντασης της επίθεσης είναι πως μέσα σε μόλις 15 λεπτά προωθήθηκαν 195.460 Ethereum (ETH), αξίας περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ταυτόχρονα τεράστια ποσά σε USDT άρχισαν να διασπώνται και να διοχετεύονται προς πώληση σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ρωγμή στο σύστημα ασφαλείας φαίνεται να προήλθε από τον φορητό υπολογιστή ενός υπαλλήλου της Binance και συγκεκριμένα ενός «μηχανικού DevOps».

Η άμεση αντίδραση της αγοράς και της Binance

Εταιρείες κολοσσοί του χώρου, όπως η Tether και η Circle, έδρασαν αστραπιαία παγώνοντας πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε stablecoins (USDT και USDC) που συνδέονταν με τις επίμαχες διευθύνσεις, προκειμένου να φρενάρουν την οικονομική αιμορραγία.

Από την πλευρά της, η Binance έσπευσε να καθησυχάσει τους επενδυτές, δεσμευόμενη πως θα «καλύψει όλες τις απώλειες». Ο συνιδρυτής και πρώην CEO του ανταλλακτηρίου, Changpeng Zhao (CZ), με παρέμβασή του στο X (πρώην Twitter) επιβεβαίωσε την επίθεση διαβεβαιώνοντας πως «τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή». Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Δεν διοικώ πλέον τη Binance, αλλά ως μέτοχος αναμένω ότι όλα τα κεφάλαια των χρηστών θα αποζημιωθούν πλήρως». Το πλήγμα, ωστόσο, αποτυπώθηκε άμεσα στην αγορά, με το Bitcoin να καταγράφει πτώση, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 79.000 δολαρίων.

Το «φάντασμα» της Βόρειας Κορέας

Παρότι η εταιρεία επιχειρεί να ιχνηλατήσει τις κλεμμένες ροές από την κυβερνοεπίθεση σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές και εταιρείες blockchain analytics, οι υποψίες στρέφονται ήδη προς τη Βόρεια Κορέα. Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο «μαύρο ρεκόρ» στον χώρο, η κυβερνοκλοπή ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στο ανταλλακτήριο Bybit τον Φεβρουάριο του 2025, είχε αποδοθεί από το FBI απευθείας σε Βορειοκορεάτες χάκερ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Binance μπαίνει στο στόχαστρο, καθώς το 2019 είχε πέσει θύμα κλοπής 7.000 Bitcoin (περίπου 40 εκατ. δολάρια). Τότε, η εταιρεία είχε καταφέρει να αποζημιώσει τους χρήστες μέσω του ειδικού ταμείου ασφαλείας SAFU (Secure Asset Fund for Users), κάτι που καλείται να επαναλάβει τώρα, αλλά σε μια κλίμακα χωρίς ιστορικό προηγούμενο.