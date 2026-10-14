Τα γνωστά σε όλους μας Goody’s Burger House, τα Everest, το Flocafe, η La Pasteria και το Jackaroo πέρασαν σε καναδικά χέρια σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Υπεγράφη η οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood, ανακοίνωσε η Vivartia Holding στην καναδική Recipe Unlimited Corporation.

Πρόκειται για mega- deal στον χώρο της εστίασης με την Recipe Unlimited Corporation να έχει πλέον στην πλήρη κατοχή της ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο δημοφιλών εμπορικών σημάτων στην ελληνική αγορά.

Λίγα λόγια για την Recipe Unlimited Corporation

Η Recipe Unlimited Corporation είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης στον Καναδά και μάλιστα θα διαχειρίζεται πάνω από 1.100 εστιατόρια και γνωστές αλυσίδες. Ανήκει στον όμιλο Fairfax Financial Holdings, του οποίου ο ιδρυτής και πρόεδρος είναι ο δισεκατομμυριούχος Ινδοκαναδός Πρεμ Γουάτσα.

Στο χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνονται τα Swiss Chalet, St- Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του καναδικού ομίλου.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς», συμπλήρωσε.

Οι σύμβουλοι της συμφωνίας

Τη Vivartia Holding υποστήριξαν στη συναλλαγή η Rothschild & Co ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Deloitte με υπηρεσίες ελέγχου δέουσας επιμέλειας από την πλευρά του πωλητή και η Bernitsas Law σε νομικά ζητήματα.

Από την πλευρά της Recipe Unlimited, η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ανέλαβε τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners προσέφερε νομική υποστήριξη.