Ηρακλής Τσουζίνοφ: Το τρυφερό φιλί με την κούκλα σύντροφό του, Νάσια Παπαϊωάννου

Μάλιστα, τα χαμόγελα και η αγάπη στην οικογένεια έχουν μεγαλώσει τα 2 τελευταία χρόνια, αφού οι δυο τους, έφεραν στις αρχές του 2025, τον πρώτο καρπό του έρωτά τους.

Το γνωστό μοντέλο, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή και τη νίκη του στο GNTM, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram τρεις φωτογραφίες με την αγαπημένη του, γεμάτες αγκαλιές, χαμόγελα και ρομαντική διάθεση. Στην πρώτη φωτογραφία, ο Ηρακλής Τσουζίνοφ σκύβει και την φιλά τρυφερά τη, ενώ στις επόμενες φωτογραφίες, πιάνονται χέρι χέρι, με φόντο έναν πέτρινο τοίχο, επιλέγοντας άνετα και casual σύνολα που ταιριάζουν απόλυτα στη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα.

Η Νάσια Παπαϊωάννου εμφανίζεται με μαύρο εφαρμοστό σύνολο, γυαλιά ηλίου και μια γκρι ζακέτα δεμένη στη μέση της, ενώ ο Ηρακλής επιλέγει ένα μαύρο T-shirt, φαρδύ τζιν παντελόνι και μπλε καπέλο.

Σε συνέντευξή του πριν από δύο χρόνια, είχε αναφέρει για την σύντροφό του: «Με τη Νάσια δεν είμαστε πάρα πολύ καιρό μαζί αλλά, είναι αισθανόμαστε σαν να είμαστε αιώνες μαζί. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό, είναι απίστευτο. Θα είμαι ειλικρινής, την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι η Νάσια είναι έγκυος, σκέφτηκα ότι δε θέλω να γίνω όπως ο μπαμπάς μου. Δε θέλω, δε μου αρέσει. Έζησα από πρώτο χέρι το τι πέρασε η μητέρα μου με εμένα μόνη της, είχα ορκιστεί από πολύ μικρός ότι δε θα κάνω το ίδιο. Τώρα που ήρθα αντιμέτωπος με αυτό, εννοείται ότι πανικοβλήθηκα αλλά είπα ότι θα είμαι παρών».

Ο Ηρακλής βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική περίοδο αφού φέτος βρίσκεται και στη σειρά «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου στο ΣΚΑΪ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hercules Tsuzinov (@hercules0)

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